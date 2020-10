Sono 26 i nuovi positivi nel comasco. Cala il numero dei tamponi effettuati

Cala il numero dei tamponi effettuati nella giornata odierna. Con 13.934 test in Lombardia – rispetto ai 15.590 di domenica – i nuovi casi in provincia di Como scendono a 26 (domenica erano 36). A livello regionale i nuovi contagi sono 696, di cui 74 “debolmente positivi” e 5 a seguito di test sierologico. Sale invece di due unità il numero relativo ai pazienti nelle Terapie intensive che oggi ha così toccato quota 50 mentre i ricoverati negli altri reparti sono 463 (+30). Sono 83.353 i guariti/dimessi (+163). Oggi infine altre tre le vittime per un totale complessivo pari a 16.988 da inizio pandemia. Questi i dati nelle singole province: a Milano si raggiunge quota 363, di cui 184 a Milano città. Bergamo a 45, Brescia sotto di un punto, a 44. A seguire Cremona con 7, Lecco a 34, Lodi a 11. Mantova è invece a quota 3 casi, Monza e Brianza a 41. Chiudono Pavia a 31, Sondrio a 4 e Varese a 52.