SoS rischio situazioni incontrollabili

(ANSA) – NAPOLI, 2 MAG – "Nell’avvicinarsi a questa fase 2, se si innestano il caos istituzionale voluto e la frenesia popolare anche giusta dopo due mesi, c’è il rischio che la situazione diventi incontrollabile non solo qui a Napoli ma in tutta Italia". Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il primo cittadino in questi mesi più volte ha chiamato in causa la "distonia" tra la linea del Governo e le ordinanze adottate dalla Regione Campania.