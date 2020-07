Spadafora, in decreto rilancio molte misure per mondo sport

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – "Nel Decreto rilancio sono presenti molte misure a favore del mondo sportivo: un investimento mai realizzato prima. Nel corso dei lavori alla Camera si sono trovate risorse aggiuntive che potenziano alcune delle misure introdotte dal Governo". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in un post si facebook. "Peccato invece che la Commissione parlamentare abbia bocciato l’emendamento sul credito d’imposta, nonostante l’impegno di alcuni deputati – aggiunge Spadafora -. È una misura importante, perché non tutte le discipline sportive possono godere dei proventi dei diritti tv. Resto dell’idea che si tratti di uno strumento utile; mi adopererò per trovare una soluzione al più presto". (ANSA).