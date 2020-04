Spata ospite da Fabio Fazio «Fondamentale il tampone per certificare la guarigione»

Cosa non ha funzionato in Lombardia nella gestione dell’emergenza Coronavirus e cosa sarà assolutamente necessario fare per cercare di ripartire? Questi i due temi principali che Gianluigi Spata, presidente dell’ordine dei medici di Como e a capo della Federazione regionale degli Ordini professionali (FROMCeO), ha affrontato domenica sera durante la trasmissione Rai Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Il presidente, in collegamento via Skype con lo studio dove oltre al presentatore era ospite il medico Roberto Burioni, ha così ripercorso gli ultimi giorni che lo hanno visto firmatario, insieme agli altri presidente provinciali dei medici, di una lettera durissima contro l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera in cui si elencavano gli errori commessi. «La lettera l’abbiamo scritta insieme con tutti i presidenti degli ordini lombardi – ha spiegata Spata – Ciò che è fondamentale adesso è mettere in sicurezza tutti i pazienti Covid, questo il senso di quanto abbiamo scritto. È quello che segnalano tutti i medici del territorio. Noi medici di medicina generale ci siamo trovati a mani nude, senza dispositivi di protezione individuale, elementi essenziali per andare in casa dai pazienti». E alla domanda se tali presidi sanitari adesso ci siano e siano sufficienti, è seguita immediata la risposta. «Ci sono ma non abbastanza. Ci vuole ben altro», ha detto Spata che ha poi sottolineato, per ipotizzare una seppur lenta ripartenza, che «per guardare alla fase 2 si dovrà avere la certezza che i pazienti siano guariti e quindi l’unico modo è quello di effettuare tamponi e test sierologici. Questa sicurezza è fondamentale», ha spiegato Spata. Infine, prima di affrontare la realtà Bergamo con il sindaco Giorgio Gori, il presidente dei medici comaschi è stato sollecitato sulla situazione critica nelle Rsa. «All’inizio non erano pronte. Quando hanno avuto pazienti Covid non avevano gli strumenti. Hanno isolato i positivi ma devi creare due equipe diverse: una per i Covid e una per i non Covid. Nelle Rsa non ci sono pazienti 40enni in buona salute ma persone fragili. Dobbiamo essere sicuri che i pazienti che tornano sul territorio siano guariti», dice Spata.