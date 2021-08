Spaventoso volo dopo l’incidente in moto: paura a Lomazzo

A guardare quello che rimane della moto e il danno nella parte anteriore della macchina, si rimane senza parole. Ma potrebbe avere un esito positivo il violento incidente avvenuto questa sera, quando erano le 18.30, in via Lombardia a Lomazzo.

Il motociclista, volato a diversi metri di distanza, è stato soccorso dagli uomini dell’automedica del 118 e della croce rossa di Lomazzo ma sarebbe sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Il codice di intervento, alla comunicazione di quanto accaduto, era stato quello più grave, il rosso, che tuttavia si è poi trasformato in giallo.

Alla dinamica dell’incidente stanno ora lavorando gli agenti della polizia locale di Lomazzo. Da quanto è stato possibile ricostruire la moto (una due ruote sportiva) era appena ripartita quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Impressionante sia la caduta del centauro – soccorso a molti metri di distanza – sia i danni riportati dai due mezzi.