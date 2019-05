Spazi elettorali a Menaggio, il consiglio boccia la giunta

Per decenni sono stati la palestra dei militanti. Di tutti i partiti e di tutti i movimenti politici.

Si cominciava infatti sempre allo stesso modo: nottate in giro per i paesi, armati di pennellessa e colla di farina. Ad attaccare manifesti sugli spazi elettorali. Non senza il rischio di imbattersi negli avversari-nemici, pronti a coprire facce e simboli con i loro cartelloni.

Oggi, nella società liquida e dominata dalla comunicazione virtuale, quelle palestre rimangono sempre più spesso vuote. Simulacri tristi di un mondo che non c’è più.

E però, nei piccoli centri, almeno quando si vota per il sindaco, colla, manifesti e spazi elettorali tornano d’attualità. Servono. Sono quasi necessari per far conoscere i simboli e per rammentare le facce.

Ne sanno qualcosa a Menaggio, dove giovedì sera l’ultimo consiglio comunale si è incagliato proprio sulla questione dei tabelloni. La giunta, con una delibera forse un po’ affrettata, aveva deciso di eliminarli in toto. E di lasciarne soltanto uno.

I consiglieri di minoranza, con il capogruppo GianLuca Pedrazzini, hanno fatto però notare che la decisione violava la legge e penalizzava le frazioni.

La giustificazione del sindaco Michele Spaggiari – che ha ricordato come nel 2018, con decine di liste in corsa alle politiche, non vi fosse più nemmeno lo spazio fisico su cui piantare i cartelloni – non è bastata.

Il consiglio, con un solo voto contrario, ha votato il ritorno degli spazi per affiggere i manifesti. Almeno uno in ciascuna delle frazioni.