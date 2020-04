Sport bloccato, il calcio cerca una soluzione

Ormai soltanto il calcio, tra i più importanti sport di squadra, è rimasto in attesa di sviluppi legati alle decisioni che riguardano l’emergenza per il Coronavirus. Il punto della situazione generale per quanto riguarda lo sport comasco parte proprio dalla Lega Pro, il torneo in cui militano gli azzurri di mister Marco Banchini.

Il campionato per ora è stato sospeso, ma non annullato. I giocatori, quelli del Como 1907 compresi, proseguono la preparazione nelle loro case. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto sapere che di fatto nell’attuale fase può predisporre gli scenari nel momento in cui verrà presa una decisione ad alti livelli, visto che, come lui stesso ha sottolineato, l’ordine gerarchico è composto nell’ordine da autorità sanitarie, Governo, Coni e Figc.

La società lariana, attraverso l’amministratore Michael Gandler, ha fatto sapere da tempo che la soluzione migliore sarebbe la conclusione del campionato, con l’attenzione già rivolta alla programmazione della prossima stagione, quella in cui tutto dovrà ripartire.

Il Monza, che al momento dello stop del campionato guidava con ampio margine la classifica del girone A – lo stesso dei lariani – ha già fatto sapere attraverso l’amministratore delegato Adriano Galliani che è pronto a dare battaglia su ogni fronte pur di vedere riconosciuta la promozione in serie B.

Il mondo del calcio comunque continua a studiare la possibilità di ripartire. Domani è infatti in programma una riunione della commissione medica della Figc con scienziati esperti di Coronavirus. Allo studio la possibilità di poter ricominciare con gli allenamenti.

Calcio in attesa di notizie, mentre tutte le altre discipline a squadre hanno di fatto annullato i campionati. La prima federazione a muoversi era stata quella del ghiaccio, con lo stop ai tornei di hockey. Poi è arrivato il rugby prima della decisione, praticamente in contemporanea di basket e volley.

Stagione dunque terminata per le due formazioni canturine, a partire dalla squadra di pallacanestro guidata da coach Cesare Pancotto, con la S.Bernardo-Cinelandia che ha chiuso con un onorevole decimo posto e con i dirigenti che, seppure tra le tante difficoltà del momento, hanno già dato precise garanzie sul futuro.

Lo stop forzato (nessuna assegnazione di scudetto, oltre che blocco di promozione e retrocessioni) ha favorito la Libertas Cantù di volley, fanalino di coda in A2 e destinata alla discesa certa in A3.

Sul fronte della manifestazioni, con il blocco completo, sono già saltate una serie di eventi previsti sul Lario, a partire dal Como Urban Vertical, la gara di corsa in salita che tradizionalmente apre gli eventi sul Lario.

Sul fronte dei calendari si guarda ovviamente avanti, per cercare di riprogrammare gli eventi quando si potrà ripartire. Nel ciclismo si parla ad esempio del Giro di Lombardia di ciclismo per il 31 ottobre o 7 novembre, mentre il Rally Aci Como-Etv, già fissato per il 6 e 7 novembre, potrebbe essere fissato più avanti. Sempre per rimanere nei motori, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este per auto storiche e gioielli del design, dalle tradizionali date di maggio è stato posticipato al 17 e 18 ottobre.

Il tutto, comunque, a livello teorico, visto che la priorità è superare l’emergenza sanitaria, poi bisognerà valutare anche la situazione generale dell’economia, visto lo sport si basa molto sulle sponsorizzazioni e molte aziende potrebbero non essere più disponibili a supportare manifestazioni, come magari avevano preventivato.

M.Mos.