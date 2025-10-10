Statistico italiano fa la media di tutti i prezzi e scopre che il supermercato italiano più conveniente è questo | Con 14 euro riempi il carrello

Fare la spesa oggi è diventata una sfida, ma c’è chi ha scoperto dove risparmiare. Conservi ogni anno fino a 4.000 euro.

Un’indagine di mercato ha svelato il supermercato più conveniente dove fare la spesa nel 2025. Così tagli i costi e riempi il carrello.

Negli ultimi anni, fare la spesa al supermercato, è diventata una vera e propria impresa per milioni di italiani. I prezzi dei beni di prima necessità non accennano a diminuire, a causa anche dell’inflazione.

Sempre più famiglie si ritrovano a dover spendere i propri risparmi solo per garantire un pasto dignitoso a tavola. Tuttavia, proprio questa crisi, ha spinto molti consumatori ad aprire gli occhi e a guardarsi intorno.

E’ così che hanno scoperto catene di supermercati che prima ignoravano. Questi punti vendita offrono prodotti di qualità a prezzi davvero competitivi. A confermare questa tendenza è una recente indagine di mercato che ha evidenziato quanto si possa risparmiare sulla spesa, scegliendo con attenzione dove acquistare i prodotti.

Fino a 4.000 euro di risparmio all’anno: quali sono i migliori supermercati

A stilare la classifica dei supermercati più economici d’Italia, è stata Altroconsumo, che ha analizzato centinaia di punti vendita e migliaia di prodotti. I dati inerenti al 2025 parlano chiaro, la regina in assoluto è Eurospin, la catena discount più conveniente, con prezzi medi inferiori del 40% rispetto alla media nazionale. Una famiglia di circa 4 persone, facendo la spesa in questo punto vendita, può riuscire a risparmiare fino a 1.300 euro l’anno, scegliendo i prodotti più economici sugli scaffali.

Ma non è tutto: un altro metodo super efficace per abbattere i costi è preferire i prodotti a marchio del supermercato. In questo caso, il primo della lista è Carrefour. Secondo Altroconsumo, acquistare le linee “private label” di Carrefour, permette un risparmio che supera i 3.300 euro annui. Insomma, una cifra tutt’altro che trascurabile, soprattutto in un periodo dove i prezzi dei prodotti al supermercato, continuano a fare pressione sul bilancio familiare.

Non solo Eurospin e Carrefour: ecco gli altri convenience store dove acquistare prodotti di qualità

Accanto ai colossi di cui abbiamo parlato in precedenza, si posiziona un altro supermercato, riconosciuto con il nome In’s Mercato e che si distingue per i suoi costi davvero ridotti. Nonostante la sua presenza limitata, in sole 12 regioni italiane, offre dei prezzi competitivi che possono permettere un risparmio di oltre 2.800 euro annui. Altro nome da non trascurare è Lidl, noto per le sue frequenti promozioni e offerte lampo, le quali rendono questo discount particolarmente vantaggioso in determinati periodi dell’anno.

Gli esperti di Altroconsumo, non si sono solo limitati a suggerirci quali siano i supermercati più convenienti dove fare la spesa, ma hanno condiviso dei consigli davvero interessanti. Uno di questi è diversificare le proprie abitudini di spesa, approfittando delle offerte sia nei supermercati tradizionali che negli ipermercati. In un contesto in cui ogni euro conta, organizzare la spesa in modo strategico può fare la differenza tra arrivare a fine mese con difficoltà o con qualche risparmio da parte.