Strade chiuse per nuovi dehors a Genova

(ANSA) – GENOVA, 5 MAG – Chiusure di strade in alcune fasce orarie di minore traffico o utilizzo di parcheggi per consentire di aprire dehors a Genova a quei locali che non ce l’hanno e che potrebbero diventare fondamentali per lavorare ai tempi del coronavirus. "Stiamo lavorando a proposte per cui in alcuni orari possano essere chiuse strade e piazze da mettere a disposizione nei casi in cui non c’è spazio per aprire un dehor davanti al locale" spiega Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria, perplesso sull’ipotesi di raggruppare più locali in diverse piazze. "Ci sembra più logico pensare a chiusure mirate in zone limitrofe all’attività: se un bar o un ristorante si trova in una via già satura di dehors o non sufficientemente larga per avere spazi, ma magari a 50 metri ha una piazza che in alcune ore del giorno si può prestare ad un utilizzo, si potrebbe chiudere il traffico ad esempio dalle 18 alle 22".