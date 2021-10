Strage di Capaci, il ricordo a Cantù. L’auto della scorta esposta fino a domenica

Ultimi giorni in piazza Garibaldi a Cantù per rendere omaggio alle vittime della strage di Capaci e per approfondire una tragica pagina della storia recente del nostro paese. Fino a domenica a mezzogiorno, infatti, saranno esposti i resti della Fiat Croma – in codice “Quarto Savona 15” – su cui viaggiavano gli agenti di scorta del giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo. Era l’auto con a bordo Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

In questi giorni sono stati numerosi i ragazzi delle scuole che hanno visitato la struttura in centro a Cantù, per la prima volta in Lombardia, dopo l’inaugurazione a Palermo in maggio con il presidente Sergio Mattarella.

Oltre ai resti della vettura, una serie di pannelli illustrano quanto avvenuto nel 1992, con la strage di Capaci (23 maggio) e il successivo attentato al giudice Paolo Borsellino, ucciso con la sua scorta il 19 luglio. E proprio ai giudici Falcone e Borsellino, dopo il completamento del necessario iter, sarà dedicato l’attuale Parco Argenti nella “città del mobile”.

«Pagine di storia che gli adulti ricordano con nitidezza, ma avvenute quando gli studenti di oggi non erano ancora nati. Ed è questa la valenza più importante di questo momento di ricordo e di lotta alle mafie, il tramandare la memoria di quanto successo anche alle nuove generazioni: è lo scopo che ci siamo prefissi» sostiene Claudio Ramaccini, direttore del Centro studi Progetto San Francesco, che ha curato l’iniziativa con il Comune di Cantù. Parallelamente sono stati proposti una serie di convegni. Mercoledì al Teatro San Teodoro si è parlato “Contrasto alle Mafie. Le tecniche investigative”, con i rappresentanti delle forze dell’ordine: in platea, i ragazzi delle scuole del territorio.

Oggi nuovo appuntamento con “Silenzio e indifferenza. I nemici della legalità”, con Sara Ombra, magistrato della Dda, Pm al processo dei pestaggi in piazza Garibaldi, e Monica Forte, presidente della Commissione regionale antimafia.