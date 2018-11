Sul Lario tutte le sfumature del colore

Tre incontri alla Fondazione Ratti, il 7, 22 e 29 novembre, ospiteranno tre voci del panorama contemporaneo per articolare e stimolare una riflessione interdisciplinare attorno al tema del colore. Gli appuntamenti, aperti al pubblico con ingresso libero, si svolgeranno presso la sala conferenze di Villa Sucota in via per Cernobbio. Tema trasversale che tocca scienza, arte e filosofia, il colore vive una perenne metamorfosi attraverso le varie trasformazioni sociali, culturali, economiche e tecnologiche. Si inizierà mercoledì 7 novembre alle 18, con lo stilista Ennio Capasa che terrà un “Dialogo sull’uso del colore e delle superfici”. Il 22 novembre alla stessa ora Chiara Buss parlerà su “Colori da mangiare e da bere” mentre il 29 novembre sempre alle 18 Attilio Terragni parlerà su “Il colore del vuoto”. Ingresso libero.