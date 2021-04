Suor Maria Laura, la beatificazione sarà in diretta su Etv

Manca poco più di un mese alla beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, la religiosa nata a Colico nel 1939, madre superiora della congregazione delle Figlie della Croce di Sant’Andrea di Chiavenna, uccisa da tre adolescenti la sera del 6 giugno 2000 e riconosciuta martire.

L’evento, in programma allo stadio comunale di Chiavenna domenica 6 giugno, sarà trasmesso in diretta da Espansione Tv sul canale 19 del digitale terrestre (e online sulla pagina Facebook) e preceduto da uno speciale approfondimento della redazione giornalistica dell’emittente dedicato al caso di cronaca e alla figura della religiosa.

La cerimonia sarà presieduta dal prefetto della Congregazione delle cause dei santi, il cardinale Marcello Semeraro, e concelebrata dal vescovo della diocesi di Como monsignor Oscar Cantoni e da decine di presuli e sacerdoti.

In preparazione al 6 giugno, la Diocesi di Como propone per domani pomeriggio alle 15.30, un momento di preghiera e approfondimento sulla vita della religiosa.

L’elevazione spirituale, dal titolo “Nasce la vita dal legno della croce”, è stata organizzata dal Comitato per la Beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti. I fedeli saranno aiutati a pregare e riflettere grazie agli scritti della stessa Suor Maria Laura e a una celebre pagina del musicista Franz Joseph Haydn, Le ultime sette parole di Cristo sulla croce, partitura eseguita dall’orchestra sinfonica valtellinese “Francesco Rogantini”, diretta da Antonello Puglia. A dare voce ai testi saranno Alice Citrini, Ornella Favini, Matteo De Boni e Luigi Marelli. È possibile partecipare sia in presenza, previa iscrizione gratuita, sia in streaming attraverso il canale YouTube del “Settimanale della diocesi di Como”.