Sussarello convocata ai Mondiali di Doha

Trasferta internazionale per la campionessa comasca di padel Giulia Sussarello.

A quattro settimane dai Mondiali di Doha (previsti dal 15 al 20 novembre) i selezionatori delle Nazionali azzurre hanno ufficializzato i nomi dei sedici atleti convocati per la quindicesima edizione della rassegna iridata.

In Qatar a rappresentare l’Italia in campo femminile saranno, oltre a Giulia Sussarello, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Giorgia Marchetti, Erika Zanchetta, Emily Stellato, Valentina Tommasi e Carlotta Casali.

«È stata una decisione difficile – sottolinea Marcela Ferrari, selezionatrice della Nazionale rosa – per il grande livello che sta dimostrando il padel femminile italiano in questo momento, ma so che queste ragazze sono pronte e forti per dare il meglio al nostro Paese. Ho molta fiducia in loro e lotteremo ogni punto per conquistare un grande risultato per l’Italia».

Protagonista da anni ad aliti livelli, Giulia Sussarello in questo 2021 ha conquistato l’undicesimo titolo tricolore della sua carriera, comprendendo prove indoor e open.

L’ultimo suo successo è giunto pochi giorni fa in Friuli: in coppia con Roberta Vinci si è aggiudicato la tappa di Cordenons (provincia di Pordenone) del Cupra Fip Tour, evento internazionale della Federazione Internazionale Padel.