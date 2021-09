Tamara Molinaro in Sardegna al Rally del Vermentino

Trasferta sarda per la comasca Tamara Molinaro, che oggi e domani sarà impegnata al Rally dei Nuraghi e Vermentino, gara che accende la volata finale per il Campionato Italiano Rally Terra.

Un evento organizzato dalla Rassinaby Racing, che per la diciottesima edizione della sua corsa ha predisposto percorsi su parte degli sterrati che hanno ospitato, nel recente passato, il Mondiale Rally. Il versante Nord-orientale dell’Isola è pronto ad accogliere 59 equipaggi. Attenzione degli appassionati lariani rivolta su Tamara Molinaro, talento in crescita nel Tricolore Terra, che vorrà continuare a stupire, con Piercarlo Capolongo alle note, dopo una prima parte di stagione ottima al volante della Citroen C3 R5. La comasca occupa la settima posizione nella classifica assoluta (guidata dal veronese Umberto Scandola) ed è nettamente prima in quella femminile.