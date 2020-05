Tamponi a tutti in Rsa, 30% positivi

(ANSA) – MILANO, 22 MAG – "Abbiamo concluso lo screening nelle Rsa, dove sono stati fatti tamponi a tutti gli ospiti" lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in diretta su fb, spiegando che sono stati fatti 57mila tamponi compresi quelli di controllo. Dai risultati è emerso che "ci sono circa un 30% di positivi all’interno delle Rsa e tutti sono stati collocati in aree separate e curati in maniera puntuale".