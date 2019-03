Tempo libero, torna in edicola “Vivicomo”

La grande maratona jazz del Cinema Teatro di Chiasso, l’omaggio alla donna del circolo “Sardegna” a Villa Olmo, le visite guidate alla scoperta della “Perla del Lario” Bellagio nel fine settimana e tanti altri appuntamenti sul territorio lariano e nella vicina Svizzera italiana. Sono gli argomenti del prossimo numero di Vivicomo, i inserto speciale di 8 pagine a colori dedicato a tutto quanto fa tempo libero, spettacolo, arte e cultura, occasioni di divertimento e svago tra Lario e Canton Ticino. Uscirà domani in edicola con il “Corriere di Como”. Vivicomo esce ogni venerdì con una veste grafica tutta nuova, nuovi contenuti e nuove rubriche. Ogni sette giorni in edicola si trova così un vademecum utile a tutti che offrirà tante idee per organizzare il tempo libero. L’inserto è a cura di Lorenzo Morandotti e Katia Trinca Colonel.