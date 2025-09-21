Tendenze per un Matrimonio a Como: colori, fiori e idee eco-chic per nozze da sogno autunnali

Quali sono i trend del momento per un matrimonio incredibile a Como. L’autunno ha i suoi trend imperdibili.

Il Lago di Como è una cornice romantica perfetta in ogni stagione se avete intenzione di sposarvi.

Tuttavia senza nulla togliere alla primavera che resta la regina indiscussa dei sogni delle spose di tutto il mondo, l’autunno regala un plus che nessuna stagione può eguagliare.

I colori sono caldi, l’atmosfera è intima e, se avete fantasia, potete pensare a tante idee creative per rendere le nozze davvero uniche.

Se state organizzando le nozze nella spooky season, ecco i trend più belli e attuali da seguire: dai colori must ai fiori stagionali, fino agli allestimenti eco-friendly che fanno la differenza.

Colori di tendenza: eleganza autunnale e tocchi naturali

In cima alla lista dei colori tema più amati troviamo il verde salvia, delicato e versatile, perfetto per tessuti e decorazioni. La palette autunnale si arricchisce con rosso bruciato, arancio caldo e giallo senape, ideali per un’atmosfera accogliente. Il raffinato Mocha Mousse, tonalità pantone del momento, si abbina perfettamente al bianco classico, ancora protagonista per abiti e dettagli eleganti.

Per bouquet e decorazioni, l’autunno offre fiori spettacolari come dalie e zinnie per composizioni mozzafiato e l’amaranto e le immancabili pampas, che permettono più movimento e volume all’allestimento che avete pensato. Se siete modaioli, non dimenticate che il bouquet più in voga è quello realizzato con una grande connessione a tutto l’allestimento dell’evento. Potete anche scegliere fiori diversi dall’evento, molto cool è l’hope bouquet, il monofiore o il mini bounquet.

Centrotavola originali

Le tendenze del momento fanno scordare i classici centrotavola a cui tutti sono abituati. Il nuovo trend è abbinare fiori e frutta di stagione come melograni, uva, mele, limoni e arance, oppure optare per l’accoppiata con verdure autunnali come pomodorini e mini zucche. Grazie a questi decori le vostre tavole saranno scenografiche, profumate e super instagrammabili.

Tra le novità più cool c’è il flower bar: uno spazio organizzato per creare mini bouquet personalizzati. I fiori saranno quelli degli allestimenti già utilizzati, evitando sprechi irragionevoli. In questo modo verranno usati per decorare i sacchettini dei confetti, rendendo il ricordo di nozze ancora più speciale, low budget e sostenibile. Come avete potuto vedere, un matrimonio a Como in autunno è un mix perfetto di stile, creatività e rispetto per l’ambiente. Basta scegliere i dettagli giusti.