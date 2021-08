Terza dose di vaccino, il piano tra dieci giorni

Ha parlato di terza dose come «indiscutibile esigenza» il consulente per la campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, lunedì sulle colonne del “Corriere della Sera” e annunciato la decisione in merito ai primi di settembre, tra meno di dieci giorni insomma.

Una campagna che segnerà anche l’addio a tutti i grandi hub, ha sottolineato Bertolaso, sostituiti da centri medi e piccoli, con l’impiego di personale sanitario non impegnato negli ospedali, come i medici di famiglia.



Anche le farmacie potrebbero fare la loro parte nella somministrazione della terza dose. Per quanto riguarda i primi richiami, Bertolaso ha parlato di anziani e fragili, ma anche della “scadenza” di nove mesi del vaccino. Facile prevedere che tutti i primi vaccinati verranno richiamati in autunno.



Regione Lombardia ha annunciato ieri anche alcune novità riguardo l’attività di screening. Da ieri, lunedì 23 agosto, anche i ragazzi di età 6-13 anni (cioè quelli che ancora non possono vaccinarsi), oltre a quelli di 14-19 anni, hanno la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi antigenici, ogni 15 giorni, in farmacia.