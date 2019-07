Terzo settore e sport: venerdì prossimo l’incontro a Porlezza

“La riforma del terzo settore e il mondo sportivo” è il tema di un incontro in programma la prossima settimana a Porlezza. L’appuntamento è fissato per il prossimo 26 luglio, venerdì, nell’aula magna del paese sulle rive del Ceresio.

Si tratta di un incontro aperto a tutte le associazioni che avrà come relatori Massimo Colato e Katia Arrighi, delegato provinciale del Coni (nella foto).

La serata prenderà il via alle 20.30, con ingresso libero ed è organizzata da Asc, Attività sportive confederate di Como (ente di promozione riconosciuto dal Coni). È però necessario comunicare la propria partecipazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comoaffiliazione@comitatoprovincialeasc.it oppure mandando un messaggio WhatsApp, al numero 339.87.85.814.