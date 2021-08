Test antigenici a prezzi calmierati, le farmacie del Comasco dove farli

Tra le 124 le farmacie lombarde che, al momento, hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, per i test antigenici a prezzi calmierati (8 euro per i minori e 15 euro per gli adulti), ci sono la Centrale di via Plinio a Como, la farmacia “Tili” di Erba, la farmacia “Cerchiari” di Inverigo e la Comunale di Montano Lucino. La lista viene aggiornata quotidianamente. Info: www.prenotasalute.regione.lombardia.it