Test antigenici per studenti: la Regione Lombardia fa chiarezza

Test antigenici rapidi per gli studenti: nelle scorse ore è circolata in modo virale, anche su portali ufficiali delle scuole, una informazione non ufficiale della Regione Lombardia sull’attività di testing degli alunni tra i 14 e i 19 anni. A tal proposito, nella serata di ieri il Pirellone ha fatto chiarezza precisando che “in attuazione della delibera dello scorso mese di febbraio, il servizio di prenotazione del tampone antigenico COVID-19 è disponibile per i ragazzi che frequentano le scuole che hanno aderito all’offerta, purché asintomatici”.

E’ possibile prenotarsi collegandosi al portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it alla voce “Prenota un tampone Covid per la Scuola’ o dalla app Salutile. Bisogna avere il codice fiscale dello studente, le ultime cinque cifre della tessera sanitaria, la data di scadenza della tessera sanitaria, i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail).

Va precisato che in caso di positività al test antigenico rapido è necessario sottoporsi al tampone molecolare.