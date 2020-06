Thyssen: pg, imminente esecuzione pena

(ANSA) – TORINO, 12 GIU – L’esecuzione della pena per i due imputati tedeschi condannati in Italia per il rogo alla Thyssrnkrupp del 2007 "è imminente" e si tratterà di "carcere". Lo ha detto Francesco Saluzzo, procuratore generale del Piemonte, alla luce di una comunicazione ricevuta da Eurojust. Gli ultimi ricorsi dei due condannati (i manager Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz) erano stati respinti da un’Alta corte tedesca il 23 gennaio 2020. L’emergenza sanitaria, scattata a marzo anche in Germania, aveva però rallentato il procedimento.