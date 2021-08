Tokyo, sogni comaschi nel Paraciclismo

È in Giappone la spedizione della nazionale italiana di paraciclismo che parteciperà alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Le gare sono in calendario dal 31 agosto al 3 settembre. Il gruppo arriva da quasi un mese di ritiro e vede schierati al via anche tre comaschi. Gareggeranno infatti Pierpaolo Addesi (lariano che vive in Abruzzo), Fabio Anobile e Paolo Cecchetto (nella foto), già medaglia d’oro alla Paralimpiade di Rio de Janeiro nel 2016 e capitano della formazione azzurra.