Toscana,codice giallo rischio idrogeologico,vento,mareggiate

(ANSA) – FIRENZE, 28 DIC – Si prolunga e si estende a tutta la Toscana il codice giallo per rischio idrogeologico in vigore fino alla mezzanotte di domani, martedì 29 dicembre. E’ in vigore invece fino alle 12 di domani, martedì, il codice giallo per vento e mareggiate sulla costa. E’ quanto disposto dalla sala operativa della Protezione civile regionale. Per oggi previste ancora piogge sulle zone interne e sulla costa centro-meridionale, occasionalmente a carattere di rovescio o breve temporale. Domani precipitazioni abbondanti sulle zone settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale, poco abbondanti altrove. Neve fino a 800-1000 metri con accumuli comumunque poco abbondanti. Sempre oggi venti forti meridionali con raffiche sui 90-100 km/h sulla costa e sulle zone collinari e 100-150 km/h sui crinali Appenninici. Domani vento forte di Libeccio sulle zone settentrionali e sui crinali. (ANSA).