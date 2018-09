Trasporti lombardi. Il 29 ottobre l’inaugurazione della variante di Morbegno

Sarà inaugurata il prossimo 29 ottobre la variante di Morbegno, opera fondamentale per la viabilità del territorio, nodo fondamentale per una zona molto frequentata, per lavoro o per turismo, dagli automobilisti lariani. La data è stata comunicata oggi dall’assessore regionale Massimo Sertori.

<Si tratta di un’opera fortemente voluta dal territorio – ha spiegato Sertori – non solo perché velocizza i collegamenti tra la Valtellina, Milano e il resto del mondo, ma anche perché permette di aumentare la sicurezza stradale, di aiutare il turismo, la mobilita’ e le attività produttive dell’intera provincia di Sondrio. Con il nodo di Morbegno, che verrà inaugurato il prossimo mese, con la conferma dei finanziamenti per la realizzazione della Tangenziale di Tirano, e con l’auspicio che le Olimpiadi invernali del 2026 verranno ospitate in Valle, nel cui dossier è stato tra l’altro inserito il completamento della Tangenziale di Sondrio, andremo a sciogliere alcuni nodi nevralgici della viabilità valtellinese>.