Trasporti: Ryanair, 5 rotte da e per Trieste per l’estate

(ANSA) – TRIESTE, 02 LUG – La compagnia aerea Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Trieste, con il ripristino di voli su Catania (operativi già dal 23 giugno con due frequenze a settimana) e l’inaugurazione della nuova rotta su Cagliari, operata da oggi con due frequenze settimanali. Ma le iniziative per l’estate includono anche Londra-Stansted (da oggi con due frequenze a settimana, aumentate a 3 in agosto), Valencia (da domani, con una frequenza a settimana in luglio e 2 ad agosto), Bari (dal 1 agosto con due voli a settimana). Lo ha reso noto Trieste Airport con una nota segnalando che "l’Italia è tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani tra le mete più popolari, oltre al Bel Paese, ci sono sicuramente Regno Unito e Spagna". La ripresa dei collegamenti, oltre alle conseguenze positive sul territorio Fvg, offrirà l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Trieste verso le altre regioni italiane, e verso le più importanti destinazioni europee. "La nuova destinazione Cagliari proseguirà anche durante la stagione invernale – ha precisato Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport – Il lancio di questa rotta, oltre ai flussi estivi verso la Sardegna, crediamo possa stimolare anche arrivi e presenze turistiche nel Friuli Venezia Giulia" . (ANSA).