Tremezzina, in forse i fondi dello Stato

Variante della Tremezzina, a rischio i fondi. L’allarme non sta ancora risuonando ma se Anas non dovesse rispettare i tempi previsti per la realizzazione del progetto definitivo «che deve essere tassativamente pronto per il 31 dicembre, si rischia di veder sfumare lo stanziamento di 220 milioni dello Stato». È Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia ieri in città per una seduta speciale del Tavolo della Competitività, ad affrontare uno dei nodi del territorio.

«La Variante è cruciale per migliorare la viabilità dell’area. L’appalto è previsto per febbraio 2019: stiamo agendo e agiremo nei confronti di Anas che invece ha previsto più tardi di fine anno la consegna, affinché rispetti le tempistiche e non superi il 31 dicembre. Come Regione, consapevoli di quanto sia strategica quest’opera per il Comasco, abbiamo cofinanziato il progetto definitivo con 1,6 milioni su 2,2 (l’opera costerà più di 300 milioni di euro in totale). Siamo sicuri che Anas riuscirà ad accorciare i tempi, altrimenti il rischio è di perdere i soldi», aggiunge il presidente Fontana.

«Sono comunque già stati allertati i parlamentari comaschi, a partire da Erica Rivolta, per vigilare e laddove non dovesse essere rispettato il termine, per farli intervenire a livello nazionale chiedendo una proroga», spiega l’assessore Terzi.