Tremezzina nelle opere per le Olimpiadi: la variante è inserita nel piano della prossima finanziaria

«La tanto attesa Variante della Tremezzina è stata inserita nel Piano straordinario degli interventi per le Olimpiadi del 2026, che il Governo finanzierà con un miliardo e 900 milioni di euro nella prossima legge finanziaria». L’annuncio è stato dato ieri dal presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi (Forza Italia).

«È il coronamento di un percorso e di una battaglia che qui in Regione abbiamo condotto con forza in questi ultimi anni – aggiunge Fermi – insieme con i sindaci e gli amministratori locali lariani. Regione Lombardia ha sempre creduto e investito fortemente su quest’opera, al punto da aver assicurato da subito la copertura di un terzo delle spese con 110 milioni di euro. Ora l’auspicio è ovviamente che non si perda più ulteriore tempo e che l’opera sia realizzata integralmente entro il 2026».

L’argomento Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e le sue ricadute sul territorio è anche una delle priorità contenute nella risoluzione al Documento di economia e finanza regionale.

Gli altri temi sono l’istituzione delle Zes (Zone economiche speciali) al confine con la Svizzera, le direttrici ferroviarie del San Gottardo e della Como-Lecco e il progetto sperimentale per il “soccorso su lago” sotto la direzione di Areu.

Gli obiettivi sono scongiurare il collasso del sistema ferroviario del San Gottardo e migliorare la linea ferroviaria Como-Lecco. Secondo Fermi, inoltre, «è necessario accelerare i tempi per il riconoscimento e l’istituzione delle Zes». La proposta di risoluzione al Documento di economia e finanza regionale è stata approvata ieri mattina in Commissione Bilancio.

Il provvedimento sarà ora sottoposto al voto finale del consiglio regionale nella seduta di martedì 26 novembre.