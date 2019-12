Trenord, sciopero confermato e disagi annunciati. Inevitabili ripercussioni sul traffico natalizio in città

Muro contro muro. Il sindacato OrSa conferma lo sciopero previsto per domenica prossima e così sulla circolazione ferroviaria e sugli utenti si allunga lo spettro dei disagi. Fatto questo che porterà inevitabilmente ancor più macchine in strada e dunque più vetture in arrivo, o almeno nel tentativo di farlo, in città. Alle porte infatti si preannuncia un altro week end di shopping natalizio e di grande curiosità per le manifestazioni allestite come la Città dei Balocchi che però anche in questo caso, come nei fine settimana passati, sarà inevitabilmente contrassegnata da difficoltà negli spostamenti. Ma il sindacato è chiaro nel ribadire i motivi dell’astensione dal servizio. «La segreteria regionale OrSa Ferrovie Lombardia, dopo aver letto le dichiarazioni aziendali apparse sui giornali, nel confermare lo sciopero del 15/16 dicembre che interesserà tutti i lavoratori di Trenord e il trasporto ferroviario lombardo, informa che lo stesso poteva essere evitato semplicemente con l’applicazione del contratto e degli accordi da parte della società Trenord e con l’avvio del rinnovo contrattuale, richiesto ormai da anni»: questa la dura nota sindacale.

Nessun passo indietro dunque. Anzi, un ulteriore affondo nei confronti dell’azienda che però inevitabilmente avrà ricadute sulla circolazione a Como così come in altre città lombarde addobbate a festa per il Natale. E infatti Trenord nei giorni passati ha anche allertato la Prefettura di Como per il verificarsi di possibili disagi. Ma anche il riferimento alla Città dei Balocchi così come alle feste organizzate in altre città lombarde non è piaciuto al sindacato. «Avremmo auspicato che Trenord mostrasse la stessa sensibilità, rivolta a chi deve fare shopping per Natale, anche per i propri dipendenti e soprattutto per le loro famiglie, che ancora non conoscono il turno di lavoro dei propri cari durante le festività. Reputiamo dunque vergognoso richiamare “il senso di responsabilità” a chi giornalmente si sacrifica per un’azienda che non ha alcun tipo di rispetto per i propri lavoratori. Trenord è l’unica responsabile dei disagi creati, sia passati che futuri», si legge ancora nel comunicato.

nuovi orari

E intanto, mentre si consuma questo scontro, da Trenord arrivano delle novità negli orari. Novità che, particolare curioso, entreranno in vigore proprio domenica 15 dicembre, giorno dello sciopero. Eccole in sintesi. Sulla linea RE10 Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale ci sarà un collegamento ogni 30 minuti fra Milano Centrale e la Svizzera. Dal 15 dicembre saranno effettuate le nuove corse Milano Centrale 7.05-Como San Giovanni 7.47, che circolerà nei giorni feriali, e Milano Centrale 21.43-Chiasso 22.29, che circolerà tutti i giorni. Sulla S11 Chiasso-Como-Milano Porta Garibaldi-Rho sarà invariato il servizio sulla linea, che prevede un treno ogni 30 minuti per direzione, a eccezione delle seguenti corse che modificheranno l’itinerario: la corsa Milano P. Garibaldi 6.09-Como S.Giovanni 7.11 terminerà il viaggio a Como, invece che a Chiasso. I viaggiatori potranno proseguire il viaggio in direzione Chiasso a bordo del treno 25506, che ferma a Como alle ore 7.24. La corsa 25084 (Milano P. Garibaldi 22.39-Como S.Giovanni 23.41) terminerà il viaggio a Como, invece che a Chiasso. I viaggiatori potranno proseguire il viaggio in direzione Chiasso a bordo del treno S10 25148, che ferma a Como alle ore 23:46. La corsa 25227 non partirà più da Chiasso ma avrà origine da Como S. Giovanni (Como S. Giovanni 7.48 – Milano P. Garibaldi 8.53-Rho 9.17) e circolerà da lunedì a venerdì. La corsa 25027, non partirà più da Chiasso ma avrà origine da Como S. Giovanni. Nei giorni festivi e il sabato la corsa partirà da Como S. Giovanni alle 7.48 e terminerà a Milano Porta Garibaldi alle 8.51 anziché Rho.