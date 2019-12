Trent’anni di Slow Food per un cibo buono e pulito

«Un cibo buono, pulito e giusto». Sono le tre parole d’ordine della filosofia di Slow Food che il prossimo 10 dicembre compirà trent’anni. Era il 1989, infatti, quando l’associazione internazionale decise di impegnarsi per ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce e in armonia con l’ambiente.

«Cibo buono per il palato, pulito perché rispetta l’ambiente e giusto perché ha il prezzo che riconosce valore a chi lo ha prodotto e realizzato» rimarca Antonio Moglia, referente di Slow Food Como, nel presentare gli eventi celebrativi del trentesimo compleanno.

Nata come “Arcigola” e fondata in Piemonte nel 1986 da Carlo Petrini, Slow Food diventa internazionale nel 1989 come “Movimento per la tutela e il diritto al piacere”. Si iniziò dalla tavola, dalla convivialità e dalla riscoperta della storia e della cultura locali, per arrivare a una nuova gastronomia che presupponesse anche una nuova agricoltura per cui la sostenibilità ambientale e sociale fosse imprescindibile. Emanazione di Slow Food è il Salone Internazionale del Gusto, la cui prima edizione risale a novembre del 1996. Per l’occasione venne presentata l’Arca del Gusto, il grande catalogo mondiale che raccoglie i sapori tradizionali che stanno scomparendo.

«Era un movimento di visionari – ricorda Moglia – che parlavano di cibo e di gastronomia e dicevano che il cibo e la gastronomia sono una leva per cambiare aspetti importanti della società e della socialità. I trent’anni hanno dimostrato che tutti hanno preso coscienza di come, col cibo, non solo si possano realizzare politiche economiche e sociali ma soprattutto, oggi, legate all’ambiente».

Per festeggiare la ricorrenza Slow Food Como ha organizzato per il prossimo 10 dicembre due momenti: il primo, alle 19, al Crotto del Sergente a Lora, con un incontro aperto a tutti in cui verranno ripercorsi i trent’anni anni di attività, con la presenza di Giacomo Mojoni, tra i fondatori dell’associazione. A seguire poi una cena preparata dallo chef Massimo Croci.

«Dobbiamo crescere come slow fooder e come appassionati del movimento – è l’auspicio di Moglia – non lo facciamo, ed è una prerogativa della nostra associazione, tramite l’idea dell’associato, della tessera o l’idea di strutture rigide, ma tramite l’estensione del concetto di comunità».