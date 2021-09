Triangolare a Padova: Briantea84 in campo

Primo impegno stagionale per la UnipolSai Briantea84 Cantù di basket in carrozzina. Domenica i biancoblù parteciperanno al Memorial “Franco Lachin & Valentina Boraso”.

La manifestazione è organizzata dallo Studio 3A Millennium Basket Padova, in ricordo di due figure storiche del club veneto: un triangolare che vedrà la partecipazione anche di Pdm Treviso, squadra neopromossa in serie A.

Gli uomini di coach Daniele Riva hanno ripreso gli allenamenti al PalaMeda dopo la pausa estiva. Per i campioni d’Italia, attesi al palasport di Piombino Dese dal pomeriggio, sarà un test importante in vista della nuova stagione sportiva.

Il programma degli incontri prevede il derby veneto alle ore 10. Alle 14.30 i canturini affronteranno la perdente e alle 16.30 la vincente. La manifestazione si chiuderà alle ore 18 con la premiazione.