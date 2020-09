Tricolore motorally in Toscana: successo di Jacopo Cerutti

Jacopo Cerutti ai vertici della classifica a Massa Marittima, in Toscana, nella seconda prova di Campionato italiano motorally. Due giornate di gara per un totale di oltre 350 chilometri e quattro prove speciali che sono state tutte conquistate dal centauro comasco e dalla sua Husqvarna. Cerutti, che corre per il Motoclub Intimiano ha così festeggiato il successo nella gara e guarda con fiducia al prossimo appuntamento tricolore, fissato per il 25 ottobre.