Tricolore Terra: Tamara Molinaro vince il titolo femminile

Tredicesimo posto per la pilotessa comasca Tamara Molinaro (con Piercarlo Capolongo, su Citroen C3 R5) al Rally dei Nuraghi e del Vermentino, andato in scena in Sardegna e valido per il Tricolore Terra. Per la lariana una gara sofferta dall’inizio per una scelta errata di pneumatici al venerdì e la rottura del semiasse alla prima speciale del sabato. Tamara Molinaro è settima nella classifica generale della serie, guidata dal veronese Umberto Scandola, vincitore della corsa sarda. Grazie a questo piazzamento la lariana ha matematicamente vinto il titolo femminile del Tricolore Terra.