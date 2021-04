Tricolore Wrc 2021: all’Elba vincono Pedersoli e Tomasi

In archivio il primo atto del Campionato Italiano Wrc 2021, la serie che comprende anche il Rally Aci Como-Etv, in calendario per il 22 e 23 ottobre prossimi.

Il Rallye Elba si è concluso con l’affermazione di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 Wrc. Alle loro spalle Luca Rossetti e Manuel Fenoli, su Hyundai i20 R5; a completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo R5.

Nella gara toscana non sono mancati ritiri illustri di alcuni protagonisti attesi della serie. Al chilometro 14 della prova speciale 4 “Due Mari”, il ritiro dei campioni in carica, il comasco Corrado Fontana e il ligure Nicola Arena su Hyundai i20 Wrc, nella foto, per una toccata mentre erano in lizza per le prime posizioni.

Il prossimo appuntamento con il Campionato italiano Wrc è fissato per il 21 e 22 maggio con il Rally del Salento.