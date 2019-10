Trophée Européen des Régions d’Aviron , vittoria della squadra lombarda

Nuova soddisfazione per il canottaggio regionale e i portacolori comaschi: per l’ottavo anno consecutivo il Comitato Lombardia ha infatti conquistato il Trophée Européen des Régions d’Aviron (Tera) disputato lo scorso fine settimana sul Lago di Pusiano. Seconda la Francia con Rhone Alpes (161), terzo posto al Piemonte (144). In gara 7 delegazioni ed un totale di 526 atleti. L’evento, articolato su due giornate, ha visto in acqua Cadetti, Ragazzi, Junior e Senior nelle specialità di “doppio”, “quattro di coppia”, “quattro senza” e “otto”. Trentadue finali sulla distanza dei 1500 metri.

Non ha nascosto la sua soddisfazione il presidente di Federcanottaggio Lombardia, Fabrizio Quaglino: «Abbiamo cercato, voluto e costruito questa vittoria di squadra, che ripaga il lavoro di tutte le nostre società – sono state le sue parole – Questo risultato è frutto di un lavoro capillare. Voglio ringraziare tutti per la collaborazione, e i ragazzi per aver dato sempre il massimo in questo evento internazionale che sta sempre più crescendo, anche a livello agonistico».

L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione: si gareggerà a Vichy in Francia il 25 e 26 luglio 2020.