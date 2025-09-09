Troppe tragedie stradali in questo fine settimana e troppe vite spezzate

Sono tre le persone che hanno perso la vita in uno scontro fatale in due incidenti diversi, ma con lo stesso mortale esito.

Nefasta la notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, quando si è consumata una tragedia lungo via Mantero, a Grandate, nel Comasco.

Intorno alle 23:30, due giovani motociclisti, un ragazzo di soli 17 anni di Oltrona San Mamete e uno di 20 residente a Luisago, sono stati coinvolti in un drammatico incidente stradale.

Il tutto è accaduto su un rettilineo che costeggia l’autostrada A9, nota come l’ “autostrada dei laghi” .

Il luogo dell’incidente si trova in zona industriale, priva di sbocchi, adiacente a fabbriche, depositi logistici e ditte di autotrasporti . In base ad una analisi preliminare del luogo, le autorità hanno supposto che i mezzi viaggiassero affiancati. Pertanto l’impatto sarebbe avvenuto proprio mentre erano in questa posizione. Una moto avrebbe urtato contro la rete dell’autostrada, mentre l’altra è scivolata di lato, urtando energicamente il marciapiede opposto.

I soccorsi immediati e la corsa in ospedale

Immediato è stato l’intervento dei soccorritori: tre ambulanze, due auto mediche, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Cantù si sono precipitati sul posto.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, entrambi i ragazzi sono deceduti prima di arrivare all’ospedale Sant’Anna di Como. Una delle ipotesi avanzate sino a questo momento dagli inquirenti è che i due non fossero soli. Per questo i carabinieri hanno già sentito i primi testimoni: alcuni ragazzi che si trovavano sul posto a bordo delle proprie moto, perché non sembrerebbero esserci telecamere di video sorveglianza. I due giovani si chiamavano Laerte Gauli e Fabio Crescitelli, 17 anni. Un brutto destino comune per due amici che hanno visto la loro vita spezzarsi tragicamente in un istante fatale.

La seconda tragedia che ha sconvolto la comunità

Dopo la tragica scomparsa di Laerte e Fabio, purtroppo si è verificato un altro fatale incidente. Domenica sera un altro motociclista ha perso la vita. Aveva 26 anni e risiedeva a Turate. E’ deceduto alle 23.30 dopo un incidente in via Vittorio Veneto a Rovello Porro.

Secondo le prime ricostruzioni. c’è stato un impatto tra la moto del giovane e un auto. La motocicletta per dinamiche da comprendere ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elicottero del 118, il personale della Cri di Lomazzo e del Sos di Mozzate ma non c’è stato nulla da fare per il motociclista che purtroppo ha perso la vita.