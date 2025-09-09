Troppe tragedie stradali in questo fine settimana e troppe vite spezzate

Ilaria Lando 9 Settembre 2025
Tragedie a Como

Vite spezzate in incidenti in moto nel comasco - istockphoto -CorrierediComo.it

Sono tre le persone che hanno perso la vita in uno scontro fatale in due incidenti diversi, ma con lo stesso mortale esito.

Nefasta la notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, quando si è consumata una tragedia lungo via Mantero, a Grandate, nel Comasco.

Intorno alle 23:30, due giovani motociclisti, un ragazzo di soli 17 anni di Oltrona San Mamete e uno di 20 residente a Luisago, sono stati coinvolti in un drammatico incidente stradale.

Il tutto è accaduto su un rettilineo che costeggia l’autostrada A9, nota come l’ “autostrada dei laghi” .

Il luogo dell’incidente si trova in zona industriale, priva di sbocchi, adiacente a fabbriche, depositi logistici e ditte di autotrasporti . In base ad una analisi preliminare del luogo, le autorità hanno supposto che i mezzi viaggiassero affiancati. Pertanto l’impatto sarebbe avvenuto proprio mentre erano in questa posizione. Una moto avrebbe urtato contro la rete dell’autostrada, mentre l’altra è scivolata di lato, urtando energicamente il marciapiede opposto.

I soccorsi immediati e la corsa in ospedale

Immediato è stato l’intervento dei soccorritori: tre ambulanze, due auto mediche, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Cantù si sono precipitati sul posto.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, entrambi i ragazzi sono deceduti prima di arrivare all’ospedale Sant’Anna di Como. Una delle ipotesi avanzate sino a questo momento dagli inquirenti è che i due non fossero soli. Per questo i carabinieri hanno già sentito i primi testimoni: alcuni ragazzi che si trovavano sul posto a bordo delle proprie moto, perché non sembrerebbero esserci telecamere di video sorveglianza. I due giovani si chiamavano Laerte Gauli e Fabio Crescitelli, 17 anni. Un brutto destino comune per due amici che hanno visto la loro vita spezzarsi tragicamente in un istante fatale.

Incidente in moto A Rovello
Rovello Porro incidente in moto – istockphoto -CorrierediComo.it

La seconda tragedia che ha sconvolto la comunità

Dopo la tragica scomparsa di Laerte e Fabio, purtroppo si è verificato un altro fatale incidente. Domenica sera un altro motociclista ha perso la vita. Aveva 26 anni e risiedeva a Turate. E’ deceduto alle 23.30 dopo un incidente in via Vittorio Veneto a Rovello Porro.

Secondo le prime ricostruzioni. c’è stato un impatto tra la moto del giovane e un auto. La motocicletta per dinamiche da comprendere ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elicottero del 118, il personale della Cri di Lomazzo e del Sos di Mozzate ma non c’è stato nulla da fare per il motociclista che purtroppo ha perso la vita.