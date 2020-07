Troppi incidenti in monopattino, chiesta la modifica del Codice della strada

Troppi incidenti con il monopattino elettrico in Lombardia, fortunatamente uno solo serio in provincia di Como, a Lurate Caccivio, una decina di giorni fa, ma ben 74 a Milano nel giro di poco più di un mese, tutti con feriti. L’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale, Riccardo De Corato, parla di «numeri che mettono i brividi. Presenterò in Giunta una proposta di legge parlamentare – ha aggiunto – per modificare il Codice della Strada. È necessario, infatti, regolamentare con misure più stringenti l’utilizzo dei monopattini, sia a tutela di chi li guida, sia di pedoni e automobilisti. Questo prima che si arrivi a registrare qualche decesso».