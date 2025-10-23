Truffe telefoniche, non rispondere mai a questi prefissi: 9 volte su 10 ti svuotano il conto corrente | Ecco la lista

Barbara Guarini 23 Ottobre 2025
Truffe telefoniche

Truffe telefoniche (canva) Corrieredicomo.it

Si moltiplicano le truffe telefoniche: pochi squilli, costi altissimi e conti svuotati. Quali prefissi evitare per non cadere nella trappola.

Arrivano sempre più spesso, a qualsiasi ora e da numeri sconosciuti.

Squilla il telefono, rispondi per curiosità… e inizia l’incubo. Le truffe telefoniche non si fermano mai: cambiano forma, voce e persino prefisso.

A volte basta un solo squillo per perdere soldi, dati personali o la serenità.

Chi c’è davvero dietro quelle chiamate strane? E perché alcuni numeri sono così pericolosi?

La risposta è nascosta proprio nei prefissi: pochi secondi d’attenzione possono salvarti da una frode.

Il pericolo che arriva da un semplice squillo

Le truffe telefoniche continuano a reinventarsi, sfruttando la curiosità e la distrazione delle persone. Ogni giorno milioni di utenti ricevono chiamate da numeri sconosciuti, spesso dall’estero, che nascondono vere e proprie operazioni di frode digitale. A volte basta un solo squillo per cadere nella trappola e ritrovarsi con costi non autorizzati o, peggio, con il conto corrente svuotato.

Negli ultimi anni, gli hacker e i truffatori hanno affinato le loro strategie, creando sistemi automatizzati in grado di colpire ovunque e chiunque. Fingono di essere banche, compagnie telefoniche o enti pubblici, chiedono codici, dati personali o semplicemente inducono a richiamare. Quel gesto, apparentemente innocuo, può costare caro. Bloccare i numeri sospetti è il primo passo per difendersi, ma riconoscerli prima ancora di rispondere è la vera chiave per proteggersi.

Truffa telefonica
Truffa telefonica (canva) Corrieredicomo.it

La lista dei prefissi da evitare assolutamente

Molte delle chiamate truffaldine provengono da numeri con prefissi internazionali. Gli esperti consigliano di fare attenzione soprattutto a quelli più frequentemente segnalati come veicolo di frodi. Ecco i più pericolosi: +375 (Bielorussia), +53 (Cuba), +33 (Francia), +383 (Kosovo), +371 (Lettonia), +218 (Libia), +370 (Lituania), +373 (Moldavia), +44 (Regno Unito), +381 (Serbia), +27 (Sudafrica), +255 (Tanzania), +216 (Tunisia), +563 (Valparaíso) e +678 (Vanuatu). Dietro questi numeri si nascondono diversi tipi di raggiri: la cosiddetta truffa “Wangiri”, basata su uno squillo senza risposta per spingere l’utente a richiamare, i falsi operatori bancari che chiedono conferme di sicurezza, o ancora i finti avvisi di premi e vincite. Tutti con un solo obiettivo: svuotare conti, rubare dati, o attivare costosi abbonamenti.

Gli esperti raccomandano di non richiamare mai numeri sconosciuti, soprattutto se iniziano con prefissi internazionali non familiari, e di segnalare subito i tentativi sospetti al proprio operatore. Attivare le funzioni di blocco automatico delle chiamate pubblicitarie su smartphone, sia Android che iPhone, può ridurre drasticamente i rischi. La prudenza resta la prima difesa: un solo squillo può sembrare niente, ma a volte è l’inizio di una trappola ben congegnata.