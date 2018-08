Turate, lacrime e palloncini bianchi per Marco il bimbo morto in un incidente in Sicilia

Palloncini al cielo, tutti bianchi. La scritta “Ciao Marco” sorretta dagli amici e dai compagni di classe. Tutta la comunità di Turate ieri pomeriggio si è vestita a lutto per i funerali del piccolo Marco Castelli, sette anni, morto in un incidente stradale avvenuto in Sicilia mentre con i genitori era in vacanza prima della ripresa della scuola.

Chiesa gremita ad ascoltare la lettura del passo del Vangelo di Marco in cui Gesù dice ai discepoli «lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli». Parole commosse anche sull’altare, per una tragedia troppo grande da comprendere: «Non abbiamo parole. Da Dio attendiamo una risposta a tutto questo dolore, che ha sconvolto la nostra famiglia, la nostra comunità, chi conosceva Marco. Ma dove possiamo andare se non da te, Gesù?», sono state le parole dell’omelia.

La tragedia risale al giorno di Ferragosto, in provincia di Agrigento.

Il piccolo – regolarmente seduto sul sedile posteriore e legato al proprio seggiolino – era in auto con i genitori, molto conosciuti in tutto il paese di Turate. La madre è anche una maestra della scuola primaria. Per cause su cui ora toccherà alla magistratura indagare, dopo un tamponamento, l’auto è finita contro i tubi posti a protezione di un cantiere e uno di questi si è infilato nell’auto colpendo il bambino. Inutile ogni disperato tentativo di soccorso dell’elicottero del 118 e l’intervento chirurgico all’ospedale Civico di Palermo.

Tantissimi anche sui social i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte di una comunità stravolta da un Ferragosto maledetto.