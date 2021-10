Turba: “Dalla giunta regionale 5 milioni per il Lario alluvionato”

“Questa mattina, la giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera che stanzia l’importo di 18.350.000 euro, programmato su tre anni, per far fronte ad interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo.” Lo afferma il Sottosegretario ai rapporti con il consiglio regionale Fabrizio Turba.

“Nella sola provincia di Como – continua Turba – sono stati destinati oltre 5 milioni di euro. Nello specifico: € 2.500.000 destinati al comune di Blevio per far fronte ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei torrenti Greggio e Coletta, €1.100.000 per il comune di Cernobbio e €1.000.000 per il comune di Laglio per interventi di manutenzione straordinaria di vallecole ed impluvi, infine per il comune di Brienno € 750.000 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria nella Valle del Caraello.”

Conclude Turba “Mi ritengo molto soddisfatto, questa delibera dimostra nuovamente la vicinanza che Regione Lombardia ha nei confronti del territorio Comasco.

Questo finanziamento, che deriva esclusivamente da fondi regionali di pronto intervento, servirà per sanare situazioni di rischio idrogeologico e idraulico causati dalle precipitazioni dei mesi di Luglio e Agosto e per prevenire ad eventuali futuri fenomeni alluvionali nel nostro territorio. “