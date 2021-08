Turba: «In arrivo altri fondi per i danni dell’alluvione»

«Il maltempo che ha colpito la nostra provincia a fine luglio, ha provocato ingenti danni al nostro territorio. Regione Lombardia si è impegnata fin da subito a dare una risposta concreta ai comuni coinvolti attraverso la richiesta dello Stato d’emergenza». Così ieri il sottosegretario ai rapporti con il Consiglio di Regione Lombardia Fabrizio Turba.



Turba ha ricordato i passaggi fatti finora e spiegato come la procedura sullo stato di emergenza non sia terminata. Con il completamento delle pratiche «saranno garantite ulteriori finanziamenti per far fronte ai costi sostenuti dai Comuni» ha assicurato Turba, ringraziando la Protezione civile per il lavoro già svolto.