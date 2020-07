Ue, a Lampedusa difficoltà significative, pronti a aiutare

(ANSA) – BRUXELLES, 30 LUG – "Siamo al corrente" dell’intensificarsi degli sbarchi di migranti in Sicilia, e "seguiamo da vicino" anche quanto accade anche nei centri di accoglienza. "A Lampedusa in particolare le difficoltà sono significative". Così un portavoce della Commissione Ue, ad una domanda. "In prima battuta è chiaramente compito dello Stato membro occuparsi di tali difficoltà – ricorda il portavoce – ma la Commissione europea, che ha già dato sostegno all’Italia, resta disponibile se ci saranno ulteriori richieste". (ANSA).