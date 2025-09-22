UFFICIALE: introdotto il “Bonus Cintura di Castità” | 1000€ se non fai l’amore: pagamento mensile

In Italia nuovo bonus 2025 dedicato a questa categoria di persone: ecco cosa riguarda, tutti i dettagli e le curiosità

Uno dei momenti salienti per cui è molto importante dedicare del tempo alle novità circa i bonus che mette a disposizione il Governo per migliorare la situazione lavorativa dei tantissimi italiani che in questo momento storico si trovano in difficoltà. Nel contempo, abbiamo deciso di investire la nostra attenzione ad uno in particolare dedicato a questa categoria: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, il Governo Meloni ha deciso di mettersi a lavoro per le famiglie in difficoltà che hanno risentito in particolar modo della crisi economica ma soprattutto del rincaro dei prezzi dei beni sia primari che secondari, dovuti anche alla guerra tra Russia e Ucraina ma anche ai dazi introdotti da Donald Trump.

In Italia bisogna sempre mettere al primo posto il benessere dei cittadini ed è proprio per questo, che si è deciso di migliorare la propria vita con un nuovo bonus che potrebbe fare la differenza e che potrebbe agevolarti da moltissimi lati della tua vita.

Andiamo a vedere di che si tratta proprio nel prossimo paragrafo con dettagli e curiosità che lasciano tutti senza parole.

Nuovo bonus del momento: ecco a chi si riferisce

Molto spesso, quando si sente spesso parlare di agevolazioni, queste fanno riferimento principalmente a quelle per le famiglie. Oggi, invece, ti sorprendiamo parlandoti di alcune in particolare che fanno riferimento alle persone single e senza figli e le coppie che non hanno figli, che si trovano in una situazione pericolosa.

Tra le agevolazioni, ad esempio, si fa riferimento quelle legati agli affitti, ai mutui, alle spese sanitarie proprio perché sono sempre di più le persone che vivono da sole e che si devono spostare per esigenze lavorative e/o familiari. In questo tipo di situazioni potrebbe nascere la necessità di adottare dei bonus per i single, così da avere la possibilità per acquistare casa o sostenere in serenità la spesa dell’affitto. Uno degli strumenti più interessanti riguarda il Fringe benefit che non è altro che una misura sostegno dei lavoratori single per i periodi di imposta dal 2025 al 2027.

Fringe benefit e altre novità

Il tetto massimo è fissato a 1000 euro ma la soglia cresce ai dipendenti con i figli, arriva, quindi, a 2000 euro.

Per poter usufruire del bonus, è necessario che il neoassunto abbia spostato la residenza oltre un raggio di 100 chilometri. L’agevolazione, inoltre, può essere fruita anche dai lavoratori con reddito annuo entro i 35.000 euro. Circa le detrazioni, invece, 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.