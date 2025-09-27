Ultim’ora: addio Pier Silvio Berlusconi, è stato bello finché è durato | Lascia il posto seduta stante

Barbara Guarini 27 Settembre 2025
Piersilvio Berlusconi

Piersilvio Berlusconi (Meta) Corrieredicomo.it

Una decisione improvvisa di Piersilvio Berlusconi scuote l’universo sportivo ed economico. Un cambiamento che segna la fine di un’era.

Certe storie sembrano destinate a durare per sempre, ma spesso la realtà sorprende.

Un addio improvviso, annunciato senza preavviso, lascia un vuoto inatteso. Si tratta di una figura di spicco e di un progetto cresciuto negli ultimi anni, ora pronto a cambiare direzione.

La notizia scuote tifosi, osservatori e addetti ai lavori, che da ore commentano l’accaduto.

Resta una domanda e un dubbio: cosa accadrà ora, e quali conseguenze porterà questa svolta clamorosa?

Un cambiamento che segna la fine di un percorso

Negli ultimi anni il progetto ha vissuto momenti di grande crescita, diventando simbolo di ambizione e di investimenti lungimiranti. Non era semplice trasformare un sogno in un risultato tangibile, eppure il percorso si è consolidato con determinazione, facendo parlare di sé in Italia e non solo. Le radici erano solide, costruite su passione e visione strategica, qualità che hanno reso possibile un percorso in continua ascesa.

Eppure, nonostante i successi, la storia arriva oggi a una svolta che nessuno immaginava così repentina. L’uscita di scena del protagonista rappresenta un passaggio inatteso, un cambio di rotta che lascia spazio a nuove prospettive. Si chiude un capitolo importante, segnato da investimenti e successi, per lasciare il posto a una nuova fase, ancora tutta da scrivere.

AC Monza
AC Monza (Instagram) Corrieredicomo.it

L’annuncio ufficiale: l’AC Monza cambia proprietà

L’AC Monza cambia ufficialmente proprietà. Questo il comunicato diffuso da Fininvest: “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduta a BLV entro il giugno 2026”. Una notizia che segna la fine dell’era Berlusconi nella gestione del Monza e l’inizio di una nuova pagina nella storia del club.

Con l’ingresso di Beckett Layne Ventures, il Monza si prepara a una nuova fase della sua storia. L’obiettivo dichiarato è consolidare la squadra tra le realtà più solide del calcio italiano e incrementarne la competitività anche in Europa. Le nuove risorse e strategie di gestione promettono di portare innovazioni sul piano sportivo, economico e infrastrutturale. I tifosi, pur legati all’era Berlusconi, guardano ora con curiosità a un futuro che potrebbe trasformare il club in un modello di crescita sostenibile e internazionale.