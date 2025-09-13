Ultim’ora: Affari Tuoi cancellato dal palinsesto RAI | Non ha retto il confronto: la telefonata a De Martino

Pessime notizie per i fan del conduttore Stefano De Martino: i vertici RAI lo hanno ufficialmente estromesso dal palinsesto della pubblica emittente.

Da ballerino a mattatore, per Stefano De Martino il passo è stato breve, e assolutamente fortunato. Lo scanzonato conduttore partenopeo, infatti, ha mosso i primi passi nello spettacolo davanti alle telecamere di “Amici”, programma che non solo gli ha permesso di guadagnare immediata popolarità, ma anche di conoscere la sua celebre ex Belen Rodriguez.

Una carriera, quella di De Martino, costellata da dicerie, gossip e polemiche, soprattutto durante le prime fasi della sua frequentazione con la showgirl argentina, per la quale aveva messo da parte il rapporto con la compagna (sia nel talent che nella vita) Emma Marrone.

E poi, il favoloso matrimonio con Belen nel 2013 presso una splendida tenuta piemontese, nonché la nascita del primogenito Santiago. Nel frattempo, il conduttore partenopeo ha deciso che la danza non riusciva più a contenere le sue ambizioni, e ha tentato un clamoroso salto nel buio, passando da Mediaset a RAI.

Dopo alcuni programmi di rodaggio, ad oggi Stefano De Martino sembra aver trovato finalmente la sua dimensione al timone di “Affari tuoi”: archiviata la fine della relazione con Belen e i precedenti dissapori, il brillante napoletano intrattiene ogni sera milioni di spettatori, mettendo a dura prova i nervi della concorrenza. Ciò nonostante, De Martino sarebbe stato clamorosamente sospeso assieme al programma “dei pacchi”…

Stefano De Martino, tra frecciatine e malumori

Da quanto Stefano De Martino si è insediato ad “Affari tuoi”, il grande pubblico sembra aver elevato il game-show al rango di religione televisiva. Ogni sera milioni di italiani si incollano allo schermo per vedere se il concorrente di turno aprirà il pacco da 300.000 euro, oppure se tornerà a casa con la temuta cipolla e le pive nel sacco.

Il successo del conduttore è travolgente, e a nulla valgono gli sforzi del Biscione per ribilanciare lo share, arrivando persino a pensionare programmi storici – come “Striscia la notizia” – e schierando in prima serata un Big del calibro di Gerry Scotti con “La Ruota della Fortuna”. Gli ascolti parlano chiaro: gli spettatori amano De Martino, ne apprezzano la freschezza, l’ironia e anche la capacità di improvvisare, premiandolo ogni sera con un seguito invidiabile. E neppure le recenti frecciatine di Pier Silvio Berlusconi (e di Gerry Scotti stesso) hanno minato l’aplomb del fascinoso partenopeo: De Martino piace, eccome se piace. Eppure, il suo show verrà rimosso dal palinsesto della rete ammiraglia RAI… perché?

“Affari tuoi” abbassa la serranda

Potete tirare un sospiro di sollievo. Fortunatamente, per De Martino e “Affari tuoi” non si tratta di una sospensione definitiva, ma piuttosto di una pausa strategica.

Come accaduto nei recenti match della Nazionale, ovvero venerdì 5 settembre (Italia – Estonia) e lunedì 8 settembre (Italia – Israele), il programma dovrà cedere il passo al grande calcio anche negli appuntamenti a venire, in calendario per ottobre e novembre. Al suo posto, quindi, vedremo “Ringhio” Gattuso e la sua squadra competere per l’accesso ai Mondiali del 2026: non resta che munirsi di sciarpa tricolore e di una bella scorta di pop-corn e bibite ghiacciate!