Ultim’ora: da oggi questi Gratta e Vinci sono vietati | Se ti beccano ti fanno 110mila euro di multa

gratta e vinci e novità fiscali- credit canva. corrieredicomo.it

Gratta e vinci, ultim’ora, questi sono assolutamente vietati: se ti beccano rischi una grossa multa, ecco i dettagli

Molto spesso in un tempo in cui la società è in forte crisi economica, la maggior parte dei lettori cerca una strada alternativa affinché si possa raggiungere un a tranquillità economica che potrebbe fare al caso tuo. Per poter far questo, si tenta la fortuna attraverso i gratta e vinci anche se, alcune tipologie (almeno al momento) risultano essere vietate. Andiamo ad approfondire insieme la questione con tutti i dettagli e le curiosità da sapere.

Negli anni, ad offrire maggiori spunti interessanti riguardo la fiscalità è proprio il fenomeno dei Gratta e Vinci che hanno una differenza sostanziale della vincita rispetto a quello che pensiamo davvero; infatti, l’importo che poi ci si intasca è di gran lunga ridotto rispetto a quello vinto.

Negli ultimi anni, però, sembra che le cose stanno effettivamente cambiando anche se si è diffuso un nuovo modo di fare che punterebbe a dover rinunciare addirittura alla loro vittoria per una serie di controlli inattesi, di tasse e di sanzioni.

Il tutto è cominciato ad avvenire proprio per l’utilizzo in maniera irregolare delle vittorie ed è proprio per questo che abbiamo deciso di approfondire il tutto con dettagli e curiosità da sapere assolutamente.

Il trucco dei gratta e vinci: ecco come funziona e di che si tratta

Non tutti lo sanno, ma in passato ci sono state delle vittorie che sono servite per coprire il denaro detenuto in maniera irregolare, tanto che qualche furbetto ha deciso di utilizzare delle finte vittorie al Gratta e Vinci per giustificare delle improvvise entrate di denaro. Questo tipo di comportamento, infatti, è punito in maniera piuttosto severa ed accade perché a seguito delle riforme fiscali degli ultimi anni, perché l’Agenzia delle entrate ha introdotto ancora di più regole severe.

Vi sono delle vincite completamente inventate che si cerca di giustificare con un’anomala vittoria alla lotteria. Ovviamente, occorre anche affermare che l’Agenzia delle entrate potrebbe effettuare dei controlli e accertarsi del tutto con un meccanismo ben preciso.

Maxi sanzioni per finte vincite: ecco di che si tratta

Se il Fisco si insospettisce per delle finte vincite, l’Agenzia delle entrate può intervenire in 2 modi differenti, dia una parte provvedere a un’importante tassazione, oppure procedere con una sanzione davvero ingente.

Se la somma di un eventuale vincita fittizia supera i 150 mila euro, allora il rischio aumento dal punto di vista penale, visto le possibili conseguenze.