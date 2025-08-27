Ultim’ora Netflix: A SETTEMBRE NON SI PAGA NIENTE | Visione libera per tutti gli utenti

Netflix, la grande novità di Settembre è che non si paga niente: andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità

Negli ultimi anni, una delle piattaforme streaming tra le più apprezzate ma anche gettonate del momento è proprio quella di Netflix, con le sue serie tv divenute famosissime, film, ma anche giochi apprezzati in maniera del tutto particolare dagli stessi utenti. Oggi, però, le cose si stanno per mettere diversamente, soprattutto per il mese di Settembre: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Netflix è sempre stata tra le piattaforme più gettonate e utilizzate dagli utenti proprio per via del fatto che permette agli utenti di guardare diversi generi, selezionare quelli che più appassionano e, automaticamente, avere un quadro di tutti i film che Netflix selezioni con il suo “pensiamo ti appassioneranno”.

Rispetto a qualche anno fa, però, gli utenti hanno riscontrato un cambiamento notevole che riguarda principalmente il prezzo. Negli anni, ma soprattutto qualche tempo fa, questo è stato aumentato; sappiamo bene che il fenomeno aumento dei prezzi si verifica spesso ed è parecchio diffuso.

L’obiettivo, secondo Netflix ma anche gli esperti è quello di avere sempre un servizio impeccabile. Ma andiamo a vedere in realtà cosa sta cambiando, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Netflix, a settembre gratis: ecco cosa sta per cambiare

L’aumento dei prezzi della piattaforma Netflix ha fatto storcere il naso ad una moltitudine di utenti che, hanno sottoscritto un piano di abbonamento e che adesso si ritrovano un altro proprio per l’obiettivo di cui si sente spesso parlare: il miglioramento del servizio. Sul tema citato, ad oggi, è intervenuta un’autorità di un paese europeo che si occupa di diritti dei consumatori, per il quale pare che ci potrebbero essere grossi guai in vista proprio per Netflix.

L’accusa mossa dall‘Autorità Garante è quella di aver modificato i prezzi dell’abbonamento lo scorso agosto unilateralmente, senza aver prima il consenso da parte dell’utente. Seppur ampiamente diffusa non è del tutto legale; questo, quindi, si tradurrebbe in una multa di diverse centinaia di milioni di euro.

Cosa ha dichiarato l’Autorità: così ti esce gratis

Il Presidente Tomasz Chrostny ha dichiarato: “Il prezzo del servizio, come qualsiasi clausola contrattuale, non dovrebbe essere modificato unilateralmente senza il consenso esplicito e informato dell’utente”.

Inoltre, Netflix potrebbe elargire dei rimborsi a moltissimi utenti che sarebbe pari agli importi indebitamente trattenuti con gli aumenti unilaterali dei costi mensili e annuali. Se, quindi, riceverai il rimborso il mese di Settembre è gratis.