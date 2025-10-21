Ultim’ora rinnovo patente, a partire da questa età la puoi cestinare: è impossibile riaverla | Anziani trattati come animali

Nunzia Iengo 21 Ottobre 2025
anziani alla guida - freepik - corrieredicomo.it

Anziani alla guida: il Codice della Strada impone dei controlli per l'idoneità - corrieredicomo.it (freepik)

Nuova stretta sancita dal Codice della Strada: se hai questa età, potresti dire per sempre addio alla guida.

Un’ultima proposta di legge che divide l’Italia a metà: il futuro della patente, per questa fascia di popolazione, è più incerto che mai.

Le regole del Codice della Strada, diventano ogni anno sempre più stringenti, con controlli sempre più mirati a garantire la sicurezza di tutti: automobilisti, motociclisti e anche per i pedoni. Non si tratta solo di sanzioni a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità, ma di una vera e propria rivoluzione del modo di guidare.

Negli ultimi giorni, vi è una nuova proposta che ha fatto tanto discutere: riguarda il rinnovo della patente, e al centro del dibattito ci sono proprio gli anziani. Per chi è avanti con gli anni, guidare non rappresenta solo un modo per spostarsi, ma un vero e proprio simbolo di indipendenza.

Significa poter fare la spesa, recarsi dal medico, senza dover dipendere da nessuno. Pensare di perdere la patente da un giorno all’altro a causa di un mancato rinnovo, potrebbe essere un trauma davvero profondo.

Secondo le statistiche, però, dopo i 70 anni il rischio di incidenti sembra aumentare, soprattutto se si considerano i chilometri percorsi. E’ qui che il dibattito si accende, tra chi richiama maggiore sicurezza e chi teme un’ingiustizia verso gli anziani.

Rinnovo della patente: arriva il limite d’età

La questione del rinnovo della patente in Italia è molto spigolosa e, periodicamente, si ritorna a parlare di una soglia anagrafica oltre la quale non sia più possibile guidare. Si è parlato di 75 anni, oppure qualcuno ha proposto addirittura gli 80 anni, ma finora si è trattato solo di iniziative mai approvate del tutto.

Tuttavia, il tema torna puntualmente alla ribalta dopo incidenti gravi che coinvolgono conducenti molto anziani. A riaccendere tale discussione, sono soprattutto i numeri. Secondo i dati ACI-ISTAT, nel 2022 quasi un terzo delle vittime di incidenti stradali, apparteneva alla fascia over 65 e, nel 2023, si è registrato un ulteriore aumento tra i 75 e i 79 anni. Si tratta di dati che spingono gran parte dei cittadini a chiedere regole più rigide e l’istituzione di un limite anagrafico definitivo per il rinnovo della patente.

visita vista - freepik - corrieredicomo.it
Visita periodica per gli over 80 – corrieredicomo.it (freepik)

Cosa accade agli over 65? Ecco cosa dice la legge

Il Codice della Strada, ha scelto di seguire una linea equilibrata: nessun divieto d’età per il momento, ma l’obbligo di controlli sanitari ravvicinati per valutare l’idoneità psicofisica. Dopo i 50 anni, ma oltre i 70 anni, la frequenza aumenta:

  • tra i 70 e gli 80 anni: visita ogni 3 anni;
  • dopo gli 80 anni: visita e rinnovo ogni 2 anni.

Cosa accade durante le visite? Specialisti valutano vista, riflessi, capacità cognitive e condizioni muscolari dei cittadini. Se vengono rilevate delle anomalie, allora il medico può disporre ulteriori accertamenti presso una commissione medica locale. Si tratta di una misura cautelare che serve a garantire la sicurezza di chi guida.