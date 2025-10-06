Ultim’ora Trenitalia: i bagagli diventano a pagamento | 28 euro per ogni borsa: praticamente ci spennano vivi
Da adesso Trenitalia ti chiede del denaro per portare i tuoi bagagli in giro per l’Italia. Devi pagare 28 euro per farli viaggiare.
Trenitalia è la spina dorsale dei viaggi su rotaia in Italia, la compagnia nazionale di cui milioni di persone si affidano per spostamenti di lavoro o di piacere.
È un servizio di trasporto che ci permette di viaggiare e per il quale paghiamo il posto a sedere.
Tuttavia, di recente le regole di viaggio sono cambiate in maniera significativa. Da adesso infatti non si paga più solamente il posto a sedere, ma anche un “biglietto” per far viaggiare i bagagli.
In pratica chi vorrà viaggiare con il bagaglio dovrà pagare 28 euro in più. È il prezzo da pagare per far viaggiare in comodità la propria valigia.
La nuova proposta di Trenitalia
Questa nuova politica tariffaria segna una rottura con la tradizione. Fino a questo momento infatti, i viaggiatori non erano mai stati chiamati a sborsare denaro extra per portare con sé le valigie o gli zaini.
Adesso invece, si chiede un contributo per il bagaglio che richiede gestione e occupa spazio. In cambio Trenitalia garantisce tre punti fedeltà per chi possiede la carta freccia. Chi sostiene quindi la spesa per il proprio bagaglio può essere ricompensato con i punti.
Pagare il bagaglio per farlo viaggiare in treno
Pagare il prezzo del bagaglio non vuole dire però pagargli il posto a sedere, ma alleggerire il suo peso evitando di portarlo in treno.
Per chi desidera evitare l’incombenza dei bagagli, Trenitalia propone la soluzione “Bagaglio Facile” in collaborazione con Zyppy. Si tratta di una promozione che permette di viaggiare leggeri e in modo comodo, lasciando a Zyppy il proprio bagaglio che lo porterà a destinazione. Per le località coperte dal servizio “bagaglio facile”, la prima valigia costa 25 euro, mentre dal secondo costa invece 23 euro. Nelle altre località costerà invece 28 euro il primo bagaglio e 23 il secondo. Con quest’offerta quindi non solo si può viaggiare leggeri, ma in 24/48 ore arrivano a destinazione.