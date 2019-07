Ultraleggero partito dal Lario precipita in mare: un morto e un disperso

Un elicottero ultraleggero partito da Como è precipitato lunedì in serata in mare davanti all’isola della Gorgona, nell’arcipelago toscano.

Due le persone coinvolte, un uomo e una donna, sembra entrambi di nazionalità russa.

È quanto emerge da fonti del piccolo scalo del Cinquale, nel Comune di Montignoso, dove l’elicottero, partito – come detto da Como – aveva fatto scalo e da dove si era rialzato intorno alle 16, diretto verso la Sardegna.

Da quanto si è appreso il corpo senza vita della donna è stato ritrovato; risulterebbe quindi disperso – e le ricerche sono ancora in corso – l’uomo, sembra un 37enne, che sarebbe anche il proprietario del velivolo.